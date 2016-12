MiniPower, la rivoluzionaria batteria monouso in cartone riciclato e per di più biodegradabile Sembra essere davvero finito l'incubo della ricarica del cellulare quando ci si trova fuori casa e non si ha a disposizione una presa di corrente e, ovviamente, il relativo carica batterie.

A pensarci è stato Tsung Chih-Hsien, un giovane ricercatore che ha inventato la MiniPower, ovvero una piccolissima batteria monouso, biodegradabile, costruita in un involucro in cartone riciclato, adatta ai piccoli gadget come cellulari o smartphone e che ha al suo interno una carica in grado di dare loro una scossa di energia per due, quattro o anche sei ore.

Semplicissima da utilizzare, è un vero toccasana per tutti coloro i quali bruciano letteralmente l'energia del proprio cellulare.

Grazie alla sua invenzione Chih-Hsien ha recentemente vinto un Red Dot Award, uno dei maggiori e più importanti premi del design a livello mondiale.

Ora non resta che augurarsi che, al più presto, questa tecnologia possa trovare un rapido e concreto impiego e possa essere messa in produzione e, dunque, in commercio.



