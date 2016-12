Metti una giraffa (solare) in giardino... Due eclettici designer famosi nel mondo della sostenibilità, Chen Wei e Lu Yanxin, hanno dato sfogo alla loro creatività dando vita ad un simpatico sistema d'illuminazione urbana che non mancherà di far parlare di sé.

Sì perché non si tratta solo di un sistema fotovoltaico, ma perché le sue forme ricordano quelle di una giraffa.

E di fatti il nome che i due designer hanno dato al loro progetto è decisamente molto chiaro: Giraffe Street Lamp.

Non solo: alla base della giraffa è posto un dondolo così che, sfruttando l'energia cinetica col semplice... dondolio, produce anch'esso energia elettrica che sarà poi utilizzata per l'illuminazione (ovviamente con led a basso consumo).

Va poi precisato anche che la Giraffa Solare non prevede alcuna alimentazione dalla rete elettrica in quanto può tranquillamente fornire luce ininterrottamente per ben undici ore.

Si tratta insomma di un'idea senza dubbio originale che non vede l'ora di essere collocata, perché no?, magari proprio su un bel prato di un giardino pubblico...



