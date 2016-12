Metti il sole in un barattolo di vetro Anche se all'apparenza potrebbe sembrare un normale barattolo di vetro dove si mettono le conserve o la frutta sciroppata, non è assolutamente così perché la Solar Jar della Consol (uno dei maggiori produttori di vetro del Sudafrica) è, invece, una bellissima e funzionale lampada solare.

Progettata nello Stato africano questa lanterna monta un coperchio tecnologico al cui interno è montata una lampada a led, mentre sulla parte esterna è posto un pannello solare "intelligente" che durante le ore diurne immagazzina la luce del sole per poi rilasciarla quando fa buio.

Pensata originariamente per gli amanti del campeggio, questa originalissima lampada solare va benissimo anche per illuminare a costo zero il giardino di casa o il terrazzo.

Solar Jar ha un'autonomia è di sei ore e costa appena 120Rand, l'equivalente di 12 euro, ma purtroppo la si può acquistare, almeno per il momento, solo in Sudafrica.

Peccato!



