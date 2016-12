Made with Milk: quando il latte fa moda Semplice come il latte, chiaro ed essenziale come solo il bianco sa essere: questa è l'innovativa intuizione di Vera Facchetti e Chiara Pochetti, due amiche che, accumunate dal pallino per la moda, hanno fondato Made With Milk, fashion brand unico nel suo genere che utilizza il latte come base per i tessuti.

L'alimento bianco, infatti, viene miscelato con seta, lino e modal (una fibra naturale prodotta dalla polpa di legno degli alberi) per dare vita ad un nuovo tessuto avvolgente, chic e soprattutto tanto, tanto cool.

La prima collezione di Made With Milkè composta da 19 capi tra gonne, bluse, top e t-shirt che sanno materializzare l'idea di assoluta purezza grazie proprio al colore bianco che domina, anche se, ovviamente, non mancano gli accostamenti cromatici seppur tutti derivanti dall'ideale lavorazione del latte.

Ecco nascere colori come quello del burro, del milkshake alla vaniglia o del sorbetto alla nocciola e del gelato alla fragola: colori tenui e dolci che si accostano tra loro a meraviglia.

L'etichetta di ogni capo, poi, è composta da un sacchettino con riso soffiato aromatizzato alla vaniglia e il ritratto delle due stiliste da bambine.

Insomma, la moda non smette mai di stupire e di stupirci...



