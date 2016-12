MTV Green Machine Picks Recycle, ricicla le carte di credito in plettri per chitarra È vero che non tutti sanno suonare la chitarra, però questa MTV Green Machine Picks Recycle ci sembra proprio un'idea simpatica che merita di venir menzionata.

L'idea è semplice: riciclare le carte di credito o le tessere varie (ovviamente scadute!) che tutti, bene o male, abbiamo a bizzeffe nel portafoglio e che, essendo per lo più fatte in PVC, non possono essere gettate nel bidone della plastica ed essere riutilizzate.

La MTV Green Machine Picks Recycle, invece, "mangia" le carte e le trasforma in plettri per suonare la chitarra: basta inserire una carta nella macchina, abbassare la leva e il gioco è fatto!

La stravagante idea, venuta alla Loducca, un'agenzia pubblicitaria brasiliana, per il momento è in funzione in diversi locali e bar di San Paolo; chissà se mai la vedremo anche dalle nostre parti...







Galleria fotografica Argomenti: riciclare carte credito, MTV Green Machine Picks Recycle, carte credito plettri chitarra