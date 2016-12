Lungo le autostrade di Los Angeles i camion potranno presto viaggiare a energia elettrica Non molto tempo fa vi avevamo anticipato del progetto del Governo svedese di elettrificare un tratto di una autostrada del Paese nordico per far transitare mezzi di trasporto pesanti ibridi riducendo di fatto le emissioni di Co2 (leggi qui).

Anche in Germania, però, un progetto del genere era allo studio da parte della Siemens che lo stava tra l'altro già collaudando sul campo ottenendo promettenti risultati.

Orbene, ora la società tedesca sta guardando verso gli Stati Uniti, a Los Angeles per la precisione, per "ufficializzare" la sua tecnologia (denominata eHighway) che potrebbe sicuramente essere un ottimo contributo per combattere l'inquinamento in tutte quelle aree che hanno un alto livello di transito di camion.

Il sistema, che è stato presentato al Electric Vehicle Symposium di quest'anno, si basa su una rete di linee aeree elettrificate (tipo quelle ferroviarie, per intenderci) che permettono ai camion di passare sotto attingendo alla corrente elettrica per alimentare i propri motori.

Una volta lasciata l'autostrada ai camion si aziona automaticamente il motore termico così da poter muoversi anche fuori dalla rete elettrica.

Non solo: il pantografo montato sui mezzi è stato progettato ad hoc non solo per portare corrente, ma anche per monitorare con precisione la connessione tra camion e rete elettrica.

In pratica, in caso di spostamenti laterali, il veicolo rimarrà connesso ai cavi fino non sarà l'autista a voler decidere di scollegarsi in modo manuale, oppure non avrà impostato la modalità automatica.

Per il momento si sa che il sistema eHighway sarà installato almeno in una corsia delle autostrade cittadine (avete mai fatto caso, nei film americani, alle rete di strade a più corsie che corrono attorno e dentro Los Angeles?) poi in futuro potrà venir ampliato.



Galleria fotografica Argomenti: trasporti pesanti elettrici, camion ibridi, eHighway, camion elettrici