Love4Globe, un viaggio sostenibile in Costa Rica È da poco iniziato il viaggio che porterà due giovani italiani, ToTi Salemi e Silvia Costarella, a viaggiare in lungo e in largo per il Costa Rica, il piccolo paese centro americano famoso per la sua elevata biodiversità.

Lo scopo del viaggio è quello di vivere presso le comunità locali per scoprire e conoscere i loro usi e costumi.

I due viaggiatori parteciperanno a numerosi progetti ambientali e daranno il loro supporto nella protezione di tartarughe marine, nella ricerca su scimmie in via di estinzione e nella tutela di alcune rare specie di uccelli.

Nel corso del viaggio, che durerà almeno sei mesi, metteranno a disposizione delle comunità locali e delle associazioni non profit di cui saranno ospiti le loro competenze e il loro background, fornendo un valido aiuto nello sviluppo delle loro attività.

Tutto il viaggio sarà assolutamente low-cost e basato su un itinerario creato e pensato ad hoc, frutto di ricerche e studi sulla nazione e sul settore del turismo sostenibile e senza l'intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator.

ToTi e Silvia scriveranno dei reportage e saranno seguiti da alcune testate specializzate in viaggi, come Latitudes Life e Much Better Adventures.

Per seguire il loro viaggio è attiva una pagina su Facebook

e un Blog, mentre per auitare le associazioni non-profit e i piccoli progetti delle comunità locali è attiva una raccolta fondi su www.kapipal.com/love4globe.



