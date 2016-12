Logitech presenta la prima tastiera wireless che funziona grazie alla luce solare Anche se al momento è disponibile solo per computer Mac, Logitech (una delle più importanti e innovative aziende del settore degli accessori per computer come tastiere, mouse, speaker e webcam) ha recentemente presentato Wireless Solar Keyboard K750 la prima tastiera al mondo alimentata non più con le tradizionali batterie stilo o minostilo, ma a ricarica solare.

La tastiera dal design modernissimo e ultra sottile, è anche prodotta senza l'utilizzo di materiali nocivi e ha due pannelli solari integrati nella parte superiore.

Ma non pensiate assolutamente di dover lavorare per forza sotto il sole per poter digitare i tasti sulla vostra keyboard: per ricaricare la tastiera, infatti, è sufficiente la sola luce ambientale (non quella artificiale delle lampade, però) e, una volta rigenerato l'intero sistema di accumulatori, la potete usare ininterrottamente al buio per la bellezza di tre mesi.



Galleria fotografica Argomenti: tastiera solare, computer, Logitech, Wireless Solar Keyboard K750, pannelli solari, energia solare, luce ambientale