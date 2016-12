Lo smog tra le sostanze più cancerogene Anche se tutti già lo immaginiamo, ora è ufficiale: secondo gli studiosi dell'IARC (International Agency for Research on Cancer), l'Agenzia che fa capo direttamente all'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo smog è tra le sostanze più cancerogene al mondo tanto che è stato ora inserito nel gruppo numero 1 degli agenti più inquinanti per l'atmosfera e anche dei più dannosi per l'uomo, insieme a sostanze come alcol e benzene.

Gli esperti dell'Agenzia, che hanno revisionato per una settimana più di mille studi in proposito effettuati in tutto il mondo, hanno citato nella motivazione le 223 mila morti nel mondo – solo nel corso del 2010 - causate dagli inquinanti dell'aria.

Anche se la composizione dell'atmosfera varia da zona a zona, sottolinea l'Agenzia, le conclusioni sono valide in tutto il mondo.

"L'aria che respiriamo è inquinata da diverse sostanze cancerogene - ha spiegato Kurt Straif, curatore dello studio - ora sappiamo che l'inquinamento dell'aria oltre a provocare una serie di danni per la salute è anche un potente cancerogeno".



