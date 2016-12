Lo smog accelera l'invecchiamento del cervello Secondo uno studio condotto da ricercatori della California State University (negli Stati Uniti) e pubblicato sulla rivista scientifica Annals of Neurology, oltre a causare infiammazioni e danni al sistema vascolare, lo smog accelera l'invecchiamento del cervello.

In particolare, lo studio è stato condotto su un campione di 1.400 donne senza demenza che si sono prestate per la ricerca già a partire dal 1996.

I ricercatori, usando i dati sul luogo di residenza e l'inquinamento dell'aria, hanno stimato l'esposizione all'inquinamento, in particolare alle particelle di Pm2.5 che penetrano facilmente nei polmoni.

Tramite risonanza magnetica, poi, hanno misurato il volume cerebrale dei soggetti presi a campione e hanno constatato che, ad ogni aumento di 3,49 microgrammi per centimetro cubo di esposizione cumulativa agli inquinanti, corrispondeva un calo di 6,23 centimetri cubi di materia bianca, pari ad 1-2 anni di invecchiamento del cervello.

Un dato rimasto costante pur considerando altre variabili, come età, fumo, attività fisica, pressione del sangue, indice di massa corporea, istruzione e guadagni.











