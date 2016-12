Lipton Ice Tea diventa più ecologica Grazie alla collaborazione con Pepsi, Lipton ha annunciato che introdurrà presto sul mercato per la linea dei prodotti Ice Tea una nuova bottiglia da 500 ml che vanta una riduzione del 20% di plastica utilizzata.

Questo permetterà un risparmio economico in termini di rifiuti solidi stimato in circa 20 milioni di sterline.

Testimonial della bibita sarà la campionessa di golf Annika Sorenstam che promuoverà Lipton IceTea come ottima bevanda per rinfrescarsi e tenersi in forma.

Secondo alcuni studi, infatti, bere tè nero o verde aiuta a mantenere in forma il cuore oltre che la concentrazione durante il giorno.



