Leonardo Di Caprio co-fondatore del team Venturi che gareggerà nella Formula E La Star del cinema Leonardo Di Caprio è di certo tra i divi di Hollywood più attivamente impegnati sul fronte ambientale.

Numerose sono le iniziative che lo vedono coinvolto in prima persona, dalla tutela di animali rari in via d'estinzione al risparmio energetico.

Orbene ora Leonardo scende in pista (figurativamente parlando) nelle gare di Formula E, il campionato mondiale FIA di vetture monoposto elettriche che dovrebbe partire a settembre 2014.

L'attore, infatti, insieme a Gildo Pallanca Pastor, Bert Hedaya e Francesco Costa (con lui nella foto) è tra i fondatori del Team Venturi Grand Prix Formula E.

"Il futuro del nostro pianeta dipende anche dalla nostra capacità di costruire veicoli a emissioni zero", ha detto Di Caprio in un comunicato. "In questo senso Venturi ha mostrato un'enorme lungimiranza nella decisione di creare un team per gareggiare nella Formula E e io sono felice di far parte di questo progetto".



