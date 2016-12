Le tegole diventano solari così da ripararci e intanto produrre energia Siamo sinceri: se da un lato sfruttare le energie rinnovabili è fondamentale per costruire un mondo sostenibile, dall'altro non si può nascondere che gli impianti, tutti, non sono proprio il massimo dal punto di vista estetico, vuoi per le dimensioni (pensiamo ad esempio alle pale eoliche), vuoi per il fatto che non si integrano col resto (in questo caso pensiamo, ad esempio, ai pannelli solari).

Con queste premesse l'indipendenza energetica delle persone sembra essere ancora un po' lontana, anche se, fortunatamente, nuovi prodotti e nuove soluzioni stanno cominciando a comparire.

Come le tegole solari C21 prodotte da un'azienda britannica, la Solarcentury, che oltre a fare il loro dovere di proteggerci dalle intemperie e di catturare l'energia del sole, ben si integrano nel tetto delle abitazioni senza far rimpiangere i vecchi coppi.

Il produttore, poi, dichiara che le sue tegole (garantite per ben venticinque anni!) sono facilissime da montare su qualsiasi tipo di tetto ed essendo flessibili consentono di sfruttare al massimo l'energia del sole adattando e collocando le tegole in qualsiasi punto.



