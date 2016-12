Le pale eoliche ottime per produrre energia pulita ma alzano la temperatura Secondo uno studio della University of Albany di New York (USA) pubblicato sul Journal Nature Climate Change, sebbene la loro forma ricordi quella di un ventilatore, le pale eoliche provocano l'effetto contrario, ovvero fanno salire il termometro di 0,72 gradi centigradi e questo fenomeno è provocato dalla struttura del traliccio che spinge l'aria calda verso il terreno.

Grazie ai dati dei satelliti, i ricercatori hanno mostrato l'impatto che, nel Texas, una farm eolica di notevoli dimensioni ha avuto ed ha tutt'ora nel corso degli ultimi dieci anni dove il numero delle pale è cresciuto dalle centoundici del 2003 alle oltre duemila e trecento del 2011.

"Il potere del vento - ha detto Liming Zhou, autrice della ricerca - sta diventano una fonte importante per risolvere i danni del cambiamento climatico, l'inquinamento dell'aria e i problemi di sicurezza relativi al procacciamento dell'energia, ma il nostro studio rivela che è importante calibrare bene l'influenza effettiva delle centrali eoliche per sviluppare strategie che assicurino energia pulita senza arrecare danni imprevisti sul lungo periodo".

In particolare, il team guidato da Zhou ha registrato le temperature della superficie del terreno in diversi intervalli temporali, comparandole a differenti aree non soggette alla presenza delle pale.

Il risultato? Le temperature risultavano salire durante la fase notturna.

"L'effetto è dovuto alla debole turbolenza provocata dalle pale: appena tramonta il sole, la terra si raffredda rapidamente, rilasciando una coltre di aria fredda che le pale eoliche mescolano all'aria calda in alto, rimandando il flusso in basso e innalzando le temperature".



