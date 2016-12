Le lampade a led possono essere prodotti sostenibili anche nel packaging Se è vero che le lampade led a basso consumo consentono di risparmiare molta energia elettrica e sono giustamente una scelta più "verde" rispetto alle vecchie e superate lampadine a incandescenza, vero è anche che, il più delle volte, il confezionamento di queste lampadine eco-friendly (il così detto packaging) lascia molto a desiderare.

Consapevole di questo aspetto tante volte trascurato dagli stessi produttori, il giovane studente di design Bryant Yee, utilizzando comuni lampadine a led a marca Philips normalmente in commercio, ha creato un nuovo sistema di packaging in linea con il concetto di sostenibilità rappresentato da queste lampade.

Innanzi tutto per i materiali utilizzati, ovvero solo carta riciclata, poi per il disegno esagonale della confezione che permette di ridurre le dimensioni dell'involucro, infine perché attraverso una grafica semplice ed immediata riesce a comunicare in modo chiaro tutte le informazioni.

Di certo si tratta di piccoli accorgimenti che, però, possono fare una differenza grande.

Il progetto di Bryant Yee si è aggiudicato il secondo posto ai Core77 Design Awards 2011.



Galleria fotografica Argomenti: confezionamento lampade led, packaging lampadine led, lampade basso consumo, risparmiare energia