Le energie rinnovabili piu' convenienti rispetto a gas e carbone Una notizia davvero molto incoraggiante che viene dall'Australia: secondo uno studio condotto da Bloomberg New Energy Finance (BNEF) la costruzione di nuove centrali che producono energia elettrica con fonti rinnovabili è oggi più vantaggiosa rispetto alla costruzione di nuove centrali alimentate a gas naturale o a carbone, e questo anche senza il contributo e le sovvenzioni governative.

Non solo: gli analisti sostengono anche che i nuovi parchi eolici potrebbero fornire energia elettrica a 80 dollari per MWh rispetto ai 143 delle centrali a carbone e ai 116 dollari di quelle a gas.

Con questa indagine s'infrange dunque un muro dietro il quale ancora in tanti vogliono ripararsi per difendere i propri interessi economici.

Sempre stando allo studio, sembra poi che già ora in Australia i grandi investitori stiano cominciando a nutrire molta diffidenza verso la costruzioni di nuove centrali a gas naturale o a carbone sia per una questione ambientale, sia per il fatto che gli investimenti sono maggiori rispetto, ad esempio, ad una molto più pulita centrale eolica.

E questo nonostante il fatto che proprio in Australia siano davvero abbondanti le riserve di gas naturale a disposizione.

Anche per questo motivo il rapporto conclude affermando che se da un lato è improbabile che nuove centrali a carbone saranno più costruite in Australia, dall'altro è più probabile che, nel prossimo futuro, l'economia del Paese sarà sostenuta da fonti rinnovabili al punto che potrebbe diventare una delle prime Nazioni al mondo a soddisfare il proprio fabbisogno di elettricità principalmente con le energie rinnovabili.

"Il fatto che l'energia eolica è oggi più conveniente del carbone e del gas in un Paese con alcune delle migliori risorse mondiali di combustibili fossili dimostra che l'energia pulita è un punto di svolta che promette di trasformare l'economia di interi sistemi", ha detto l'amministratore delegato di Bloomberg New Energy Finance, Michael Liebreich.



