Le cuffie fotovoltaiche che intanto ricaricano il cellulare Chi ama ascoltare la musica, ma anche chi vuole essere sempre connesso quasi in ogni dove conosce bene il problema: questa passione costa cara in termini di consumo di energia soprattutto a quei dispositivi elettronici come smartphone, iPhone e tablets che, oltre al piacere dell'ascolto, del gioco e del tempo libero, ci debbono permettere di fare anche altro, ad esempio... telefonare.

Ad aiutare questi appassionati della tecnologia ci ha pensato una società, la OnBeat , che ha inventato una nuova cuffia nella cui parte esterna sono stati integrati dei piccoli pannelli solari che generano energia e consentono la ricarica delle batterie del dispositivo.

Nella loro totalità le celle fotovoltaiche coprono una superficie di 55 centimetri cubi e hanno una capacità di carica di circa 0,55W, ma purtroppo non è chiaro quanta energia si può effettivamente produrre.

Le perplessità esistono soprattutto perché i mini pannelli solari, essendo inseriti nella struttura ad arco che separa la cuffia di destra da quella di sinistra, non si trovano sempre nella posizione migliore rispetto al sole e questo potrebbe limitare la loro capacità produttiva.

Ad ogni modo, i fondatori di OnBeat non si sono lasciati scoraggiare, anzi hanno lanciato una campagna di raccolta fondi su Kickstarter con l'obiettivo di raccogliere 200.000 sterline che serviranno per iniziare a produrre le prime 2.500 paia di cuffie.







Galleria fotografica Argomenti: cuffie fotovoltaiche, cuffie solari, alimentazione fotovoltaica iPod