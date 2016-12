Le case automobilistiche tedesche pronte alla sfida della mobilita' elettrica Succulenti novità, in ambito di mobilità elettrica e sostenibile, escono dal Salone dell'Auto di Parigi che si concluderà domenica prossima e dove, in particolare, quasi tutte le Case automobilistiche tedesche hanno anticipato quella che sarà la propria linea guida dei prossimi anni.

Ad esempio, si sa che Mercedes è pronta con una versione full electric della sua classe B che sarà venduta dapprima negli Stati Uniti a partire dal 2014.

Al momento non si conoscono ancora i dettagli tecnici dell'alimentazione del veicolo (per intenderci: le batterie); si sa solo che quelle al litio che verranno montate permetteranno all'auto un'autonomia di quasi 200 chilometri e una velocità massima di punta di circa 150 km/h.

Dal canto suo Volkswagen intende iniziare a vendere, già entro la fine di quest'anno, una versione ibrida della Jetta che monterà un motore termico a benzina di 1.400 CC accoppiato ad un altro elettrico da 27 CV il quale permette di viaggiare a velocità fino a 70 km orari in modalità solo elettrica.

In fatto poi di consumi si stima che quest'auto dovrebbe riuscire a percorrere quasi 20 chilometri con un litro.

Nel 2015, invece, sarà presentata la versione elettrica della Golf che sarà allestita sul nuovo modello in arrivo nel 2014.

Nonostante, dunque, che ancora in tanti siano riluttanti nei confronti delle auto elettriche, le case tedesche sembrano ora orientate verso questa tecnologia.

In realtà al momento poco importa chi avrà, per così dire, ragione: quello che a noi più interessa è che, agli attuali veicoli con motori a combustione interna, ci siano alternative che ci facciano risparmiare carburante e che inquinino meno.

Poi spetterà ai posteri l'ardua sentenza di quale tecnologia sarà quella vincente.



Argomenti: auto elettriche, mobilità sostenibile, novità Salone Auto Parigi, auto tedesche elettriche