La versione elettrica della Volvo C30 sarà lanciata entro la fine del 2012 Le auto elettriche stanno riscuotendo un sempre maggiore interesse e una sempre maggiore attenzione in ambito internazionale tanto che tutti i principali costruttori si stanno concentrando su questo segmento di autovetture.

Uno di questi è Volvo, da sempre una delle Case più attente alla sicurezza e all'ambiente, che ha annunciato che, entro la fine del prossimo anno, saranno consegnate le prime C30 elettriche.

L'auto sarà assemblata nella fabbrica di Ghent, in Belgio, per poi essere trasferita negli stabilimenti di Göteborg, in Svezia, per il montaggio del motore elettrico, della batteria al litio e di altri dispositivi elettronici.

Le batterie saranno montate al posto del serbatoio e nel tunnel centrale per non pregiudicare il bagagliaio, lo spazio interno e il comfort.

La Volvo C30 Electric Vehicle dovrebbe essere ricaricata in circa 7 ore con una normale presa di corrente domestica, dovrebbe avere un'autonomia di circa 150 chilometri e, dal punto di vista della prestazioni, dovrebbe essere in grado di toccare i 130 km/h accelerando da 0 a 50 km/h in appena quattro secondi.

Volvo ha anche annunciato che il modello elettrico della C30 non sarà posto in vendita, ma sarà dato agli interessati solo con un contratto d'affitto che si aggira attorno i 53 mila euro in tre anni.



