La tastiera diventa di legno ricoperto di muschio per dare un tocco di Natura al computer Stanco dell'estetica fredda e asettica dei moderni oggetti tecnologici di cui siamo circondati, Robbie Tilton, giovane studente della Tisch School of the Arts di New York (Stati Uniti) ha deciso di sovvertire le regole costruendo una tastiera per computer in legno e muschio.

Avete letto bene: invece dei materiali comunemente usati (fra cui la plastica) Robbie ha scelto di costruire la sua Natural Keyboard con prodotti naturali e... vivi.

"Cosa succederebbe se la nostra tecnologia potesse vivere e respirare? E cosa poi se si dovesse innaffiare ogni notte per mantenerla viva?".

Con queste due non del tutto usuali domande che gli frullavano per la testa, Robbie ha iniziato a lavorare al suo progetto di reinterpretazione di una normale tastiera wireless della Apple.

Così, grazie ad una taglierina laser, da un pezzo di legno ha ricavato il corpo della keyboard che, almeno stando al progetto originale, sarebbe dovuta essere ricoperta con una vernice speciale che permette la crescita del muschio.

E si badi che abbiamo usato il condizionale perché tra il dire e il fare, Robbie ha trovato un po' di ostacoli sul suo percorso così che si è dovuto arrangiare sostituendo il manto erboso naturale con altro finto.

Nonostante tutto il risultato finale è comunque molto buono, non solo per l'aspetto estetico della tastiera, ma anche per quello tattile.

Si tratta ora di capire se prima o poi questa stravagante tastiera sarà messa in vendita.



