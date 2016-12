La svolta green di San Patrignano Trenta tonnellate in meno di Co2.

È questo quanto la comunità di San Patrignano fondata da Vincenzo Muccioli risparmierà all'ambiente con l'installazione e la messa in funzione dei tre impianti fotovoltaici, l'uso di veicoli elettrici e quello di lampioni alimentati a energia solare.

Ma la trasformazione verde di San Patrignano ha anche un altro scopo: "Oltre a fornirci energia pulita - ha spiegato infatti Enrico Bonali, responsabile del progetto per San Patrignano - questa iniziativa è finalizzata alla formazione dei nostri ragazzi. Oltre trenta di loro, infatti, prima di provvedere al montaggio dei pannelli fotovoltaici e delle lampade a led, hanno seguito un corso di formazione. Un progetto che gli ha fornito gli strumenti utili per formarsi in una professione sempre più in espansione e che potrà tornargli davvero utile per quando avranno terminato il loro percorso di recupero".



