La strada che produce energia Immaginate di guidare su una strada pavimentata non con il "normale" asfalto, ma con il vetro.

Immaginate poi che all'interno del vetro ci siano celle fotovoltaica che catturano e trasformano la luce del sole in energia elettrica con ci possono alimentare le case lungo la strada.

Non è immaginazione, ma l'obiettivo della Solar Roadways, una società americana che proprio per questo innovativo progetto ha ottenuto addirittura un finanziamento federale.

Se poi nutrite qualche dubbio sulla sicurezza perché pensate che guidare sul vetro sia impossibile o pericoloso, siate pronti a essere smentiti: i ricercatori che hanno messo a punto il prototipo di strada fotovoltaica, infatti, dichiarano che se costruito in modo appropriato il vetro ha una forza paragonabile a quella dell'acciaio e quindi, in buona sostanza, è l'ideale per la guida.

"In condizioni di asciutto - ha dichiarato Joseph Ryan, specialista in materiali compositi - per una strada non c'è materiale migliore che il vetro. Certo le cose cambiano in caso di pioggia, pur tuttavia il problema potrebbe essere facilmente risolto modellando il vetro in modo da massimizzare il deflusso dell'acqua e aumentare al tempo stesso la presa tra pneumatico e fondo stradale".

Ma non è solo questa la peculiarità dell'incredibile manto stradale: infatti, oltre a produrre energia, durante le ore notturne Solar Roadways è in grado di auto illuminare tutta la propria segnaletica così da rendere la guida più sicura.



