La stazione fotovoltaica per la ricarica delle auto elettriche diventa portatile I veicoli elettrici rappresentano certamente una valida alternativa agli automezzi alimentati con motori termici.

Vero però è anche che se l'energia necessaria per il loro funzionamento è prodotta con fonti inquinanti, di fatto la mobilità a emissioni zero rimane solo un sogno.

Pensare di acquistare un'auto elettrica e allestirsi in proprio una stazione di ricarica è dal punto di vista economico, almeno al momento, ancora troppo dispendioso e non proprio del tutto funzionale.

Orbene, un'azienda americana, la Envision Solar, ha studiato e messo a punto una stazione fotovoltaica portatile per auto elettriche, ovvero che può essere montata, smontata e riposta nel baule dell'auto così che in ogni dove (o quasi) si possano ricaricare le batterie grazie al sole.

Il tutto in meno di cinque minuti!

Solo due i problemi connessi con questa invenzione: il primo è che per ricaricare completamente le batterie di un'auto occorre quasi un giorno.

Il secondo che il prezzo è davvero proibitivo: si parla di circa 40 mila dollari, fatto questo che non incoraggia (purtroppo) all'acquisto di un'auto elettrica.



Galleria fotografica Argomenti: stazione ricarica portatile auto elettriche, veicoli elettrici, stazione fotovoltaica auto alettriche