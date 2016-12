La serra che desalina l'acqua per irrigare i campi solo grazie al sole Un gruppo internazionale di scienziati ha sviluppato un sistema di produzione agricola che riesce a fare fronte alle sue necessità di acqua dolce per l'irrigazione grazie ad un innovativo impianto di desalinazione che funziona a energia solare.

Il prototipo di questa futuristica serra è stato costruito a Port Augusta (in Australia) e occupa una superficie complessiva di circa duemila metri quadrati.

Come dicevamo il funzionamento avviene sfruttando esclusivamente il calore del sole sia per desalinare l'acqua, sia per produrre aria calda e fredda a seconda delle necessità delle colture, piuttosto che energia elettrica.

Sostanzialmente l'impianto è composto da un tubo riempito con olio diatermico e da una serie di pannelli solari.

Grazie al calore raccolto dai pannelli, l'olio prima raggiunge i 160 gradi poi viene pompato in un serbatoio di stoccaggio di acqua salata.

Grazie all'elevato calore generato, l'acqua inizia a evaporare.

A questo punto il vapore (privo di sale) è convogliato in un altro serbatoio dove, incontrando aria più fredda, si condensa e diventa acqua dolce.

Il sottoprodotto di questo processo viene poi a sua volta convogliato in un'area di stoccaggio dove è raccolto per ottenere il sale.

Si tratta, dunque, di un impianto che se applicato su larga scala e in aree dove il sole riscalda davvero, può dare una notevole mano alla produzione agricola.

E difatti, grazie ai risultati del loro primo prototipo, i ricercatori hanno già ottenuto i finanziamenti per 30 milioni di dollari per costruire una serra di otto ettari.



