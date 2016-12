La saldatrice che usa acqua anziché gas per produrre la fiamma ossidrica Niente più pericolose bombole di gas per ottenere la fiamma ossidrica, ma solo acqua ed elettricità.

È questo ciò che serve alla rivoluzionaria saldatrice messa a punto dalla ITM Power, azienda britannica che inventato un dispositivo per la saldatura con elettrolizzatore che scinde l'acqua, appunto, in ossigeno e idrogeno utilizzati per produrre la fiamma.

Ancora oggi l'impiego di elettrolizzatori è molto limitato soprattutto per i costi elevati delle membrane e dei catalizzatori che lo compongono e che sono fatti di platino o di altri metalli preziosi.

I ricercatori della ITM Power, però, sono riusciti nell'impresa di rendere questa tecnologia più conveniente.

"Un'intera squadra di chimici - ha detto in un'intervista Andrew Ellis, uno dei ricercatori impegnati nel progetto - ha lavorato a nuove formule della membrana che hanno contribuito a aumentare la prestazione dell'elettrolizzatore. La ricerca si è concentrata anche sui catalizzatori con l'intento di ridurre la quantità di platino e usare materiali più economici nelle celle. In questo modo siamo riusciti a ridurre considerevolmente il costo dei sistemi con elettrolizzatori".

Ma come funziona? Sostanzialmente l'idrogeno e l'ossigeno vengono prima scissi poi ricombinati sulla punta della saldatrice dove producono una fiamma un po' più fredda rispetto al gas propano e all'acetilene usati comunemente.

Questo fa sì che con questa saldatrice sia molto più facile lavorare su metalli teneri come l'alluminio o il rame che si fondono molto facilmente.

Non solo: la fiamma che ne deriva è anche molto più tenue, questo significa che il bagliore è meno aggressivo per gli occhi per cui la si può usare con normalissimi occhiali di protezione chiari.

Peccato solo che, almeno al momento, l'eco saldatrice sia ancora in fase di test, ma a detta dei tecnici della ITM Power ben presto questo progetto potrebbe essere immesso sul mercato.







Galleria fotografica Argomenti: saldatrice ecologica, saldatrice senza gas propano acetilene, eco saldatrice