La ruota del futuro sarà... quadrata È sempre stata una battuta fatta per sorridere, ma ora è il caso di ricredersi.

Ebbene sì: la ruota è diventata quadrata, o meglio cubica!

Ad inventarla David Patrick un "ragazzotto" americano patito dello skateboard che davvero per caso ha scoperto che anche gli oggetti non completamente rotondi possono rotolare agevolmente, anzi nel caso della sua SharkWheel sembra addirittura che la sua particolare forma geometrica permetta prestazioni migliori.

Il segreto sembra essere sia nei materiali utilizzati, sia nella forma elicoidale delle ruote che permette di adattarsi a qualsiasi terreno (dunque non solo il liscio asfalto), sia alla minore superficie a contatto col terreno stesso che riduce di conseguenza l'attrito e aumenta la velocità di rotolamento.

Certo, David ha pensato e progettato la sua ruota cubica pensando alla sua passione, lo skateboard, ma non è assolutamente detto che la sua per quanto stravagante, ma funzionante idea non possa un domani trovare applicazione anche su mezzi di trasporto più grandi come Segway o robot, e magari in un futuro anche in ambito automobilistico...







