La pasta che va d'accordo con salute e ambiente In occasione di FestAmbiente Terra Felix che si è svolta dall'8 all'11 settembre scorsi a Succivo, il pastificio Rummo, già premiato da Legambiente per aver ridotto, grazie all'installazione di un trigeneratore, di oltre il 30% le emissioni di CO2 evitando dal suo avvio il consumo di oltre 700 tonnellate di petrolio all'anno, ha presentato la nuova linea Le Biologiche.

Si tratta di tre formati di pasta (spaghetti, penne rigate e fusilli anche nella versione integrale) prodotti con sola semola italiana al 100% biologica certificata che testimoniano l'attenzione per l'ambiente del pastificio beneventino da sei generazioni impegnato nella produzione di pasta di alta qualità.

In particolare la pasta biologica Rummo è priva di pesticidi, fitofarmaci o fertilizzanti di sintesi chimica che possono avere effetti negativi sulla salute, ma anche rispetta l'ambiente perché viene prodotta con metodi che preservano le biodiversità e favoriscono la rotazione delle colture impedendo l'inaridimento dei terreni essendo il risultato di tecniche di coltivazione

completamente naturali che escludono l'utilizzo di OGM.



Galleria fotografica Argomenti: pasta biologica, pastificio Rummo, Le Biologiche, emissioni CO2, ambiente, impronta ecologica, pesticidi, fitofarmaci, fertilizzanti sintesi chimica, biodiversità, agricoltura biologica