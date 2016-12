La nuova navicella spaziale americana che viene alimentata grazie a un pannello solare Dopo oltre un anno nello spazio, l'X-37B Orbital Test Vehicle (OTV), la navicella spaziale senza pilota voluta da DARPA (Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti), NASA, Ministero Americano della Difesa con la partecipazione della Boeing, è pronta per fare rientro a Terra.

Lanciata in orbita lo scorso 5 marzo 2011, anche se non si sa molto della missione e della navicella stessa assolutamente top secret, sappiamo però che durante tutti questi mesi in orbita è stata alimentata con un sofisticato impianto ad energia solare.

L'X-37B funziona molto similmente a un drone senza pilota, misura quasi 9 metri di lunghezza e 4,5 di larghezza, ha una stiva delle dimensioni di un furgone ed è dotata di pannelli fotovoltaici all'arseniuro di gallio che possono essere ripiegati al suo interno e che hanno tenuto in carica le batterie al litio della strumentazione di bordo.

Costruita sulla base della X-37, l'OTV senza pilota è stato progettata per il lancio verticale e per rimanere attorno all'orbita terrestre ad un'altitudine inferiore rispetto agli tradizionali Shuttle, ma può rientrare nell'atmosfera automaticamente, scendere a atterrare su una pista.

Dopo questo test, che si concluderà il prossimo mese di luglio, tutti i Comandi della missione sono fiduciosi e si dicono certi che la loro X-37B diventerà molto presto un veicolo spaziale affidabile, riutilizzabile più volte e soprattutto una navicella senza equipaggio che aiuterà la sperimentazione e la ricerca nello spazio con il conseguente minor rischio per gli esseri umani.



Galleria fotografica Argomenti: X-37B Orbital Test Vehicle, pannelli solari su navicella spaziale, navicella drone