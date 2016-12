La membrana che grazie alle nanotecnologie riesce a separare l'acqua dal petrolio Ricercatori della Ohio State University (negli Stati Uniti) hanno progettato e stanno sperimentando una speciale membrana in acciaio che, stando alle anticipazioni riportate dal sito Phys.org, grazie all'utilizzo delle nanotecnologie sarebbe in grado di filtrare completamente l'acqua inquinata da oli quali il petrolio ad esempio, separando i due elementi.

In pratica questa membrana permette solo all'acqua di passarvi attraverso, l'olio invece rimane imprigionato e può essere a sua volta raccolto.

Al momento non si conoscono ufficialmente altre informazioni e dati di questa invenzione.

Vero però è che, se i ricercatori riusciranno a metterla a punto e a renderla funzionante anche dal punto di vista del concreto utilizzo, questa scoperta consentirebbe di compiere passi da gigante sul fronte delle tecniche di disinquinamento da fuoriuscite di petrolio che costantemente mettono in pericolo sia la fauna selvatica sia l'ambiente.



