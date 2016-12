La custodia biodegradabile per iPhone viene dall'Italia È italiano il prodotto che ha fatto parlare di sé al recente Consumer Electronic Show 2012 di Las Vegas, la fiera specializzata in prodotti di elettronica.



Realizzato dalla Med Computer insieme a Biomood, l'iNature è una custodia per Apple iPhone che, se gettata tra i rifiuti, si decompone al 90% in appena sei mesi.



Il case è costruito in Apinat, un tipo di bioplastica che è ideale per proteggere il prezioso telefono da cadute, graffi e urti in quanto riveste come un guanto l'iPhone e resiste perfettamente alle basse temperature come alle alte, oltre che all'eccessiva umidità.



Le custodie iNature vanno bene per iPhone 3G, iPhone 4 e 4S, sono disponibili in tre varianti colori e sono in vendita direttamente sul sito del fabbricante (www.inature.it) ad un prezzo di 19,90 euro.





Galleria fotografica Argomenti: custodia biodegradabile iPhone, bioplastica Apinat, iNature