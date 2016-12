La cucina vegetariana fa in scena all'Hilton di Milano Anche quest'anno l'Hilton Milan riconferma la sua particolare attenzione alla cucina vegetariana con una serie di corsi di cucina dedicati alle tecniche base del cucinare vegetariano e vegano presso il ristorante dell'hotel, il Pacific Milano Restaurant, con un maestro d'eccezione: lo chef dell' Associazione Vegetariana Italiana (AVI) Simone Salvini.

Il programma dei corsi comprende informazioni sulle varie differenze alimentari all'interno del vegetarismo, la sua storia, informazioni nutrizionali e, naturalmente, la preparazione di piatti vegetariani e vegani, tra cui realizzazione di tofu, seitan, maionese senza uova e tante altre ricette come la catalana ai due cioccolati, insalate primaverili con fiori e erbe selavatiche, elaborate dalo chef.

Durante il corso i partecipanti potranno assaggiare i piatti e riceveranno i ricettari e le schede informative, al termine del corso, l'attestato di partecipazione.

Tutti i corsi si terranno dalle ore 12 alle ore 18 presso l'Hilton Milan al Pacific Milano Restaurant, Via Luigi Galvani 12, Milano.

Le prossime date sono: 13 e 27 marzo, 3 e 10 aprile, 15 e 22 maggio, 12 e 26 giugno.

Costo: 130,00 Euro (per soci AVI 110,00).

Per iscrizioni e informazioni: info@vegetariani.it oppure chiamare lo 0245471720.



