La crisi si misura anche dai rifiuti: -4,5% nel 2011 A causa della pressante crisi economica che ha investito il nostro Paese, crollano i consumi e, di conseguenza, cala anche la produzione di rifiuti.

Ad affermarlo uno studio condotto da Federambiente secondo cui la produzione dei rifiuti in Italia ha subito un vero e proprio tonfo sia nel periodo natalizio che nell'intero 2011 calando tra il 4 e il 4,5% su base annua.

"La flessione dei rifiuti - ha detto Daniele Fortini presidente di Federambiente - è una testimonianza evidente del calo dei consumi legato alla crisi economica. Nell'ultimo triennio abbiamo assistito ad un calo costante fino al tonfo del 2011. Il dato è significativo perché in altri momenti di crisi economica i rifiuti non avevano accennato a diminuire, mentre in questo caso assistiamo a un decremento che è testimonianza evidente di un calo dei consumi".



