La casa energeticamente autosufficiente c'è, è nelle Marche Sorge a Monsano, in provincia di Ancona, piccolissimo comune che non arriva a 4 mila abitanti, una delle prime case in Italia ad essere totalmente indipendente dal punto di vista energetico.

A costruirla Enrico Cappanera, imprenditore proprio nell'ambito delle rinnovabili e dello sviluppo sostenibile.

L'abitazione è alimentata da un impianto fotovoltaico da 12 kilowatt di picco, da uno termico da 12 kilowatt termici e da uno minieolico da 1 kilowatt di picco.

Per renderla autosufficiente è stata applicato un dispositivo chiamato Smart Energy System, ideato e realizzato proprio dall'azienda di Cappanera, che permette di immagazzinare energia prodotta in eccesso.

Nel suo insieme il sistema si compone di un impianto fotovoltaico per produrre energia, di una pompa di calore in sostituzione della caldaia, e di sistemi di accumulo dell'energia, uniti ad un'intelligenza di controllo brevettata che consente di controllare e gestire i flussi energetici, garantendo l'energia elettrica per ogni uso e la climatizzazione anche quando gli impianti non producono energia.

L'utente sarà quindi in grado di utilizzare l'energia prodotta secondo le proprie esigenze, consumandola direttamente, immagazzinandola nei gruppi di accumulo o vendendola sul mercato quando più vantaggioso.

"Operazioni come questa - ha detto Cappanera - rendono più concreti i concetti legati alla terza rivoluzione industriale ed aprono le porte ad una nuova stagione per l'umanità dove sarà la generazione distribuita di energia elettrica da fonti rinnovabili a ripristinare l'equilibrio tra uomo e pianeta una autentica rivoluzione a dispetto delle grandi manovre di multinazionali dell'energia, di governi poco lungimiranti e di istituti di credito ancora legati ad un sistema basato sulle fonti fossili ed al loro monopolio".



Galleria fotografica Argomenti: indipendenza energetica, casa energeticamente indipendente, abitazione indipendente energia