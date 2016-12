La bici elettrica che si ricarica al sole Come tutti i mezzi di trasporto elettrici, anche le biciclette a pedalata assistita soffrono di un piccolo grande problema: quello di non avere sempre a loro disposizione una presa di corrente con cui ricaricare le loro batterie.

Per cercare di risolvere questo inconveniente Jesper Frausig, ingegnere di Copenhagen (in Danimarca) ha progettato e costruito la Solar Bike, una bicicletta elettrica che si ricarica attraverso celle solari montate su entrambi i lati delle ruote.

In questo modo, a detta dell'ingegnere, quando si posteggia la bici si può facilmente immagazzinare, anche il giornate coperte, energia sufficiente per percorrere oltre 25 chilometri, ma in caso, poi, di giornate ben soleggiate e, ovviamente, in relazione all'angolo con cui viene parcheggiata le bici si può ottenere di più.

Anche per questo la batteria, che assomiglia a una enorme borraccia, quando completamente carica offre un'autonomia di oltre 70 chilometri.

Le prestazioni in termini di velocità massima sono da ciclomotore: la Solar Bike, infatti, raggiunge la velocità di quasi 50 chilometri l'ora!

Peccato solo che, almeno per il momento, la bici dell'ingegner Frausig sia solo un prototipo per cui non sappiamo se e quando verrà effettivamente prodotta.







