La bellezza tutta natura ora a portata di click Prodotti-Bio.com è la linea di prodotti naturali per la bellezza e la cura della persona frutto di una famiglia di pionieri che già dagli anni '60 opera nel campo della cosmetica.

I detergenti naturali di questa linea, privi di Laurilsolfati di Sodio (un tensioattivo usato in molti prodotti di uso quotidiano come dentifrici, saponi o shampoo ma che è anche causa di irritazioni), sono stati i primi a comparire sul mercato, già 14 anni fa, quando ancora non si parlava di prodotti cosmetici biologici e detergenti naturali.

Produrre direttamente ha permesso e permette tutt'ora all'azienda di conoscerne caratteristiche, storia e dettagli di produzione, peculiarità fondamentali quando si parla di questo genere di prodotti poiché le materie prime naturali non sono mai stabili nel tempo, ma dipendendo dalle condizioni ambientali e climatiche.

I prodotti più rappresentativi di Prodotti-Bio.com?

- le creme in base d'Aloe Vera con formula innovativa senz'acqua che permette di eliminare i conservanti ad essa necessari;

- i detergenti naturali prodotti con tensioattivi derivati da cocco, canna da zucchero ed olio di oliva;

- la linea anticaduta naturale, a base di Serenoa Repens, con integratore, per contrastare efficacemente alopecia e caduta dei capelli senza gli effetti collaterali degli anticaduta di sintesi.

Ma la grande novità è che ora tutti i prodotti della linea sono in vendita online su Prodotti-Bio.com che non è un semplice bio shop, ma coniuga profonda conoscenza botanica, formulazioni innovative e rispetto per l'Ambiente.

Non solo: in un momento in cui tutti dobbiamo stare più attenti con le spese, Prodotti-Bio.com ci viene incontro grazie al BioPass un buono sconto che permette di tagliare del 21% il costo dei prodotti.

Per scaricarlo basta andare direttamente sul sito dove è anche disponibile l'ebook gratuito 6 Segreti di Bellezza Naturale per i 6 problemi estetici più diffusi dedicato alle persone che sanno che la Natura è la miglior alleata per vivere in salute ed in armonia con il proprio essere.



Galleria fotografica Argomenti: cosmetici naturali, detergenti naturali, cosmetici biologici