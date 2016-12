La Mercedes House di New York, una scalinata verde che porta in cielo Sembra che a Manhattan, il quartiere più in di New York, sia iniziata una rivoluzione verde, almeno per quanto riguarda i nuovi edifici in costruzione.

Un esempio è la Mercedes House, un complesso che si sviluppa su una superficie complessiva di 400 mila metri quadrati per ospitare ottocento appartamenti, decine di unità commerciali, uffici di polizia e, ovviamente, una concessionaria della Casa di Stoccarda.

Si tratta di una vera e propria oasi verde che sorge lungo le rive dell'Hudson e vista sul DeWitt Clinton ParK e che è stata costruita a scalinata così da offrire, agli appartamenti, un proprio giardino e garantire a tutte le unità immobiliari un'ottima illuminazione naturale durante l'intera giornata.

Nel progettare poi il complesso gli architetti hanno pensato non solo al benessere dei fortunati inquilini che vi abiteranno, ma anche all'ambiente circostante così che, forse per la prima volta nella città del cemento e dei grattacieli, un edificio di tale notevole imponenza apparirà meno "ingombrante" di quanto non sia nella realtà.

I lavori di costruzione sono a buon punto e, se tutto va come previsto, il cantiere dovrebbe essere ultimato entro la prossima estate.



