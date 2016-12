La Cina svolta e si adegua agli standard Euro 5 per i veicoli in circolazione In poco più di vent'anni il numero di veicoli in circolazione sulle strade della sola Pechino è più che quadruplicato passando da un milione nel 1997 a quasi 4,8 della fine del 2010.

Per questo motivo (e forse anche perché il livello di inquinamento della capitale ha raggiunto ora livelli davvero impressionanti), il governo cinese ha deciso di dare un drastico giro di vite alle emissioni imponendo, già dal prossimo anno, lo standard Euro 5 ai veicoli in circolazione sulle proprie strade.

Come si dice: meglio tardi che mai...



