LG sta sviluppando una lavatrice che lava senz'acqua LG, il colosso sudcoreano dell'elettronica e degli elettrodomestici, sta lavorando alacremente su un progetto di una lavabiancheria che non utilizza acqua.

A sostenerlo Engadget che ha diffuso la notizia secondo cui il progetto sarebbe attualmente ancora nelle prime fasi di sviluppo.

Dal canto suo LG non ha confermato nulla per cui non si sa se l'elettrodomestico funzionerà completamente senz'acqua, o "praticamente senz'acqua".

Sempre stando alle indiscrezioni trapelate, sembra che in casa LG esistano già diversi elettrodomestici "intelligenti" nelle fasi più avanzate di sviluppo, come ad esempio un apparecchio che rinfresca i vestiti senza senz'acqua e detersivi, o anche un frigorifero ecologico che può mantenere i cibi e gli alimenti in fresco per sei ore senza bisogno di alimentazione elettrica.

A prescindere da questi e dall'attendibilità della fonte, vero è che l'azienda sudcoreana intende concentrarsi sulla prossima generazione di elettrodomestici intelligenti già dal prossimo anno e per questo motivo sta lavorando su design d'avanguardia.

Galleria fotografica Argomenti: lavatrice senza acqua, lavabiancheria senz'acqua, elettrodomestici ecologici