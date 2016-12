L'orto? Io me lo faccio sul terrazzo! Gli italiani? Un popolo di agricoltori o almeno presunti tali secondo l'ISTAT che stima in quasi il 37% i connazionali che si dilettano a coltivare un orto o a mantenere un proprio giardino.

Dove non ha importanza: basta un piccolo pezzo di terra o qualche vaso sul terrazzo di casa e il gioco è fatto.

Forse anche per questo motivo quasi un pò tutti i vivai si sono attrezzati per la vendita di piantine di verdure e ortaggi; tra questi sicuramente le insalate (semplici da coltivare e che danno un primo raccolto dopo soli quaranta giorni), i pomodori e poi cipolle, peperoncini piccanti e anche alcune varietà di legumi.

Ma oltre alla velleità di potersi prodursi da soli sani alimenti, c'è un altro aspetto da non sottovalutare: il risparmio economico dell'agricoltura fai da te.

Basti dire che per lattuga e cipolle il costo per una vaschetta da almeno 12 piantine varia da 1,50 a 2 euro, mentre per pomodori, zucchine, melanzane, peperoni e legumi la vaschetta da 6 può costare da 1,80 a 2 euro.

In ogni caso, volete mettere la soddisfazione (e il gusto) di vivere del frutto del proprio sudore?



