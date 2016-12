L'esercito americano si dota di una Energy Task Force Nel corso degli ultimi anni, oltre che sul piano tattico-strategico, l'esercito statunitense ha lavorato anche su diversi progetti legati alle energie rinnovabili non solo per tentare di ridurre i costi legati al consumo di energia delle proprie basi militari, ma anche per riuscire a fornire energia in quei luoghi remoti del Pianeta dove l'invio di carburante oltre ad essere dispendioso è anche molto pericoloso.

È così, dunque, che l'esercito americano ha deciso di dotarsi di una vera e propria task force a cui affidare lo sviluppo di tutti i progetti energetici da fonti rinnovabili.

La questione è decisamente seria se si pensa al budget che il Governo statunitense ha messo a disposizione dell'intero progetto per il prossimo decennio: la bellezza di 7,1 miliardi dollari!

L'Energy Task Force (questo il nome della divisione militare) entrerà in servizio il prossimo 15 settembre e dovrà raggiungere l'obbiettivo di produrre solo con fonti rinnovabili, entro il 2025, il 25% dell'energia utilizzata dall'esercito.



Galleria fotografica Argomenti: energie rinnovabili, esercito americano, fonti energia alternativa, Energy Task Force, energie alternative