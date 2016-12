L'auto usata, una scelta consapevole anche nel rispetto dell'ambiente Acquistare un'auto usata non è solo un modo per risparmiare, ma è soprattutto una scelta ecocompatibile, in quanto allungare la vita di un prodotto significa un minore impatto sull'ambiente.

E così, sarà la crisi economica o l'amore per la natura, fatto sta che la macchina usata oggi è sempre più di moda.

Nel nostro Paese, ad esempio, le vendite di veicoli di seconda mano sono aumentate del 2,5% nei primi otto mesi dell'anno: secondo i dati dell'ACI, nel solo mese di agosto ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 187 usate e 152 da gennaio ad oggi.

Le auto usate vengono scelte soprattutto dai giovani che difficilmente riescono a permettersi una vettura di prima mano e, in questo modo, riescono a salire sulla loro prima Audi usata.

Lo scorso anno, in Europa, il 63% degli under 30 ha comprato un veicolo di seconda mano, percentuale che supera di 18 punti quella degli ultracinquantenni.

Un trend particolarmente diffuso in Portogallo (3,5 auto usate per ogni nuovo mezzo circolante) e in Gran Bretagna (3,4), un po' di meno in Italia (2,1).

Ma l'altra notizia interessante e positiva per l'ambiente è anche la propensione dei giovani verso le auto ecologiche: secondo uno studio, infatti, l'automobile ideale per un ragazzo dovrebbe essere bella, economica ed ecologica.

A dare una mano ci sono anche le case automobilistiche che si adoperano per ridurre l'impatto ambientale cercando di progettare auto con un occhio di riguardo per l'ambiente.

Basta guardare le ultime novità che hanno sfilato al Salone dell'Auto di Francoforte: dalla concept Ford Evos con motorizzazione ibrida (e un'autonomia di 800 chilometri), alle Bmw i3 e i8 (rispettivamente la piccola city car ibrida e la sportiva ecologica della Casa bavarese), per passare alla A2 il concept solo elettrico di Audi.

Un altro aspetto da non sottovalutare per rispettare l'ambiente in automobile, è lo stile di guida, il quale influisce sul consumo di carburante e sulle emissioni di Co2.

Per utilizzare l'auto in modo intelligente EuropCar ha realizzato la Guida Verde per ricordare gli accorgimenti più efficaci per consumare meno e ridurre le emissioni nocive: guidare dolcemente; inserire la marcia superiore al momento giusto; spegnere il motore se prevediamo di non muoverci per un po' di tempo; controllare regolarmente la pressione dei pneumatici, in quanto le gomme sgonfie possono aumentare il consumo di benzina.



