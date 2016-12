L'esercito americano testa un nuovo gassificatore per trasformare i rifiuti in energia Se si facesse una classifica dei problemi ambientali più urgenti da risolvere a livello planetario, con ogni probabilità ai primi posti troveremmo la necessità di energia pulita e la sovrabbondanza di immondizia.

A questi lavora la società americana Sierra Energy che sta testando una soluzione chiamata FastOx Pathfinder che potrebbe aiutare a risolvere entrambi i problemi allo stesso tempo, convertendo i rifiuti in energia.

Non solo: a dimostrazione che, oltre all'idea qualcosa sotto sotto c'è, i test sono condotti in collaborazione con l'esercito degli Stati Uniti.

Sostanzialmente il FastOx Pathfinder è un gassificatore che brucia alla temperatura di 4.000 gradi Fahrenheit (qualcosa oltre 2.200 gradi Celsius) ogni tipo di spazzatura vi si getta dentro.

Dalla reazione chimica della combustione viene prodotto un gas noto come Syngas che è composto da idrogeno e monossido di carbonio e che può essere a sua volta utilizzato per produrre energia elettrica.

A differenza però degli attuali gassificatori il FastOx Pathfinder non utilizza la combustione, bensì una miscela di ossigeno e vapore ad alta pressione.

Il risultato finale è identico, ma i vantaggi intermedi sono diversi: innanzi tutto minor consumo di energia per il processo, poi maggiore efficienza e dunque minor impatto sull'ambiente, infine possibilità di riciclare i composti inorganici come i metalli che, al termine della gassificazione, non vanno oltre un processo di ossidazione parziale.

Nei primi test il FastOx Pathfinder ha dimostrato che, in quattro ore, può convertire una tonnellata di rifiuti in Syngas sufficiente per generare 1.580 kilowatt di elettricità ovvero, secondo il New York Times, una quantità di energia sufficiente ad alimentare una casa media negli Stati Uniti per circa un mese e mezzo.







