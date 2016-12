L'esempio green e umano di quella radio in Congo che riesce a trasmettere solo grazie all'energia solare Nel cuore del Congo, uno dei Paesi più poveri dell'Africa, c'è una vasta area incontaminata dove la modernità e il progresso tecnologico, a causa della fitta foresta pluviale che la rende quasi inaccessibile e dagli impetuosi fiumi che la proteggono, faranno molta fatica ad attecchire.

Ciò nonostante, in questo remoto angolo di Natura incontaminata vi abitano oltre 22 mila persone che vivono, ancora oggi, senza avere il minimo accesso ai servizi di base come luce e acqua.

L'unico "vezzo" di tecnologia e modernità che tiene in contatto queste persone col resto del mondo è una stazione radio chiamata Radio Televisione Bondeko che opera anche per sole quattro ore al giorno tra le sei e le dieci di sera!

Con così poche ore a disposizione questa incredibile emittente trasmette nella regione solo informazioni di pubblica utilità e notizie locali.

Purtroppo, però, l'inacessibilità della zona che impedisce rifornimenti di carburante costanti, ma anche i guasti al vecchio e malridotto gruppo elettrogeno a gasolio tengono spesso la radio spenta.

Per fortuna, però, le cose sembrano che stiano per cambiare perché un gruppo di ambientalisti insieme a Greenpeace hanno iniziato a fornire le attrezzature e ad aiutare gli abitanti del posto nella costruzione di un generatore solare con cui alimentare la stazione radio.

Dato che qui siamo ai tropici, non ci sarà di certo carenza di energia solare e, quindi, finalmente Radio Television Bondeko potrà presto iniziare a trasmettere tutti i giorni e per anche più ore.

Non solo: grazie alle nuove apparecchiature, il segnale della radio sarà potenziato tanto che potrà essere sentito fino a cento chilometri dall'emittente così che saranno molte di più le persone che potranno rimanere aggiornate.



Galleria fotografica Argomenti: emittente radio solare, Radio Television Bondeko, radio trasmette grazie energia solare