L'esempio green di Helsinki in fatto di trasporti pubblici e risparmio energetico (e non solo quelli) Nominata Capitale Mondiale del Design per il 2012, Helsinki non soltanto è la prima città della Finlandia, ma è anche un esempio di metropoli verde in cui lo sviluppo sostenibile non è un semplice concetto inespresso, ma un'idea che trova applicazione concreta per il bene comune dell'intera collettività.

La città vanta, infatti, sistemi energetici innovativi, reti efficienti di trasporto pubblico e una cura quasi maniacale per la conservazione e la preservazione del suo arcipelago.

Dal punto di vista dei trasporti, ad esempio, una grande ed efficiente rete ferroviaria incoraggia i pendolari che abitano nell'hinterland a lasciare in garage la propria automobile anche perché, una volta arrivati in città, hanno a disposizione tanti altri mezzi per muoversi: una metropolitana e una rete di trasporti di superficie in continua espansione, così come i sistemi di bike sharing che sono di grande gradimento visto che proprio la bicicletta è utilizzata regolarmente da quasi i due terzi dei viaggiatori.

Anche dal punto di vista energetico, poi, non mancano le "sorprese": la città, infatti, vanta un unico grande impianto di cogenerazione dove si produce energia elettrica, teleriscaldamento e teleraffrescamento, un sistema questo ben cinque volte più efficiente rispetto ai singoli sistemi di raffreddamento dei edifici.

Orbene, un poco affranti dai risultati che i finlandesi sono riusciti ad ottenere, a noi ronza per la testa la stessa medesima domanda che ci siamo già posti tante e tante altre volte: ma perché qui da noi in Italia non è mai possibile fare lo stesso?

Al diavolo la creatività e lo spirito d'iniziativa, per una volta ci basterebbe solo copiare!



