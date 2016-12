L'ente spaziale cinese annuncia l'intenzione di esportare i gas serra su Marte Sensazionale annuncio della China National Space Administration (CNSA), l'ente spaziale cinese, che ha comunicato che, nell'ambito del progetto per combattere l'inquinamento atmosferico che costerà al Paese asiatico la bellezza di 16 miliardi di dollari, a partire dal 2015 i gas serra industriali saranno raccolti ed esportati su... Marte!

La Cina, si sa, è attualmente il più grande produttore mondiale di gas serra con emissioni annue totali di quasi 9 miliardi di tonnellate.

Il piano che non ha precedenti ridurrebbe di molto le emissioni sulla Terra, e nel contempo favorirebbe il riscaldamento climatico di Marte su cui sono presenti notevoli riserve di acqua, ma che a cause delle basse temperature del Pianeta, non sono disponibili ad alcuna forma di vita.

Dal canto loro gli scienziati cinesi ritengono che l'introduzione di gas serra aggiuntivi favorirebbe il riscaldamento del pianeta provocando il graduale scioglimento dei ghiacciai così da ricreare in tempi ragionevolmente brevi un ambiente con una pressione paragonabile a quella del monte Everest.

La China National Space Administration prevede il trasporto su Marte per mezzo di vele solari, ovvero piccole astronavi che possono percorrere distanze enormi utilizzando solo l'energia solare.

Non solo: l'ente spaziale cinese sta anche sviluppando piani per basi di lavoro, vere e proprie fabbriche che potrebbero generare ulteriori gas serra oltre che produrre i materiali con cui costruire le prime colonie.

Parlando dello sviluppo di questo fantascientifico progetto, un rappresentante dell'ente spaziale ha così detto: "La Cina è focalizzata sul futuro e il Pianeta Rosso è un passaggio naturale per la Repubblica Popolare Cinese. Trasformando i nostri problemi ambientali in opportunità di sviluppo, ci assicureremo una casa per la nostra popolazione in espansione anche nelle zone remote del Sistema Solare".



