L'eco lattina biodegradabile Ecco un'altra interessante idea ecologica che viene dagli Stati Uniti: si chiama Eco Can ed è un contenitore per liquidi simile in tutto e per tutto alla comune lattina, ma a differenza della cugina in alluminio, questa è fatta di acido polilattico (PLA), una bioplastica che si ricava dal mais.

Non solo: la PLA è una plastica dalle caratteristiche di assoluta praticità visto che può essere messa tranquillamente in lavastoviglie o nel microonde e che inizia a decomporsi solo quando viene esposta a calore e batteri per un periodo prolungato di tempo.

In altre parole, si dissolve in un cumulo di compost, ma non le succede nulla se la si mette nel forno a microonde o la si lava normalmente nella lavastoviglie.

A parte queste caratteristiche, l'Eco Can è stata pensata anche far risparmiare energia: grazie, infatti, alla doppia parete con cui viene prodotta permette di mantenere le bevande in fresco per un periodo maggiore rispetto alla comune lattina.



