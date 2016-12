L'attrice Betty White si schiera col National Geographic per proteggere i grandi felini A causa dell'incurante attività di colonizzazione del Pianeta da parte dell'uomo (e non soltanto quella) molte specie animali, lo sappiamo tutti, sono in via d'estinzione.

Fra queste ci sono i grandi felini come i leoni, le tigri e i ghepardi che, purtroppo, stanno letteralmente scomparendo e pertanto hanno bisogno dell'aiuto e del contributo di tutti anche solo in fatto di sensibilizzazione al problema.

Già l'anno scorso abbiamo parlato di come il mondo dello star system americano si stava muovendo in tal senso con Leonardo di Caprio che aveva lanciato l'allarme per difendere la tigre asiatica (leggi qui).

Ora a lanciare il suo appello anche la biondissima Betty White, una delle attrici hollywoodiane più amate, che ha prestato il suo volto per uno spot di sensibilizzazione e raccolta fondi del National Geographic a favore della tutela dei grandi felini.







