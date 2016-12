L'Outback australiano e' cosi' caldo che gli automobilisti non riescono neppure a fare il pieno! Contrariamente a qui da noi, in Australia in questo momento fa caldo, molto caldo visto che è piena estate.

E la temperatura è così elevata che l'Australian Bureau of Meteorology ha dovuto aggiornare con nuovi colori molto più intensi le proprie mappe di studio per indicare l'impennata registrata dalle temperature.

E i disagi oltre che i disastri (leggasi il problema legato agli incendi) sono cresciuti di pari passo.

Ad esempio, sembra che a Oodnadatta, una piccola cittadina dell'entroterra australiano (il così detto "Outback") sia stato così caldo che nessuno degli abitanti sia stato in grado di fare il rifornimento alla propria vettura perché la benzina evaporava prima ancora di riempire il serbatoio!

La colonnina di mercurio ha, infatti, raggiunto non solo il picco massimo di 118,76 gradi Fahrenheit (qualcosa come 48,2° C), ma è rimasta sopra i 113° F (45° C) per ben sette giorni consecutivi, un vero e proprio record per la storia del Paese.

Forse che Madre Natura abbia deciso di porre rimedio da sola al consumo scellerato di carburanti fossili impedendo all'uomo di poterli utilizzare?



Galleria fotografica Argomenti: aumento temperatura terrestre, caldo torrido australiano, record caldo Australia, disagi caldo