Kuaray la custodia per i dispositivi elettronici portatili che intanto li ricarica Ecco un altro utile accessorio che permette di raccogliere l'energia del sole per renderla disponibile per alimentare i tanti, tantissimi dispositivi elettronici che fanno oramai parte integrante della nostra vita, dai telefoni cellulari ai tablets, dai lettori mp3 alle piccole fotocamere digitali.

A progettarlo e realizzarlo Ruben Freire, un giovane designer, che col suo Kuaray vuole dare il proprio contributo per far capire alla gente che esistono già ora ottime soluzioni e ottimi sistemi per sfruttare le energie pulite (come appunto quella solare) per far funzionare molti degli apparecchi a cui non siamo più in grado di rinunciare.

Orbene, costruito interamente in Mirel, una resina biodegradabile prodotta dal mais, questo Kuaray nella sostanza è una cartella dotata di un pannello solare con cui, attraverso una serie di cavi specifici, si possono alimentare direttamente i dispositivi elettronici, oppure, essendo dotato di una batteria interna agli ioni di litio, può essere utilizzato come accumulatore con cui ricaricare gli apparecchi quando non è più disponibile la luce del sole.

Non solo: per una migliore efficienza, Kuaray si può aprire, distendere e, grazie a piccolissime ventose, può essere attaccato ai vetri così da essere posto sempre in posizione ottimale rispetto al sole.



