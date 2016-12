Kiira-EV l'auto elettrica tutta made in... Uganda Il Centro di Ricerca in Tecnologie di Trasporto della Facoltà di Ingegneria, Design, Arte and Tecnologia dell'Università di Kampala (la capitale dell'Uganda), ha realizzato con successo la prima prova della Kiira-EV, un concept di city car elettrica a due posti costruita interamente nel Paese africano.

L'auto ha compiuto alcuni giri attorno il campus universitario con grande tripudio degli entusiasti studenti che facevano di tutto per ammirare il loro gioiello.

Dal punto di vista tecnico la Kiira-EV è lunga circa tre metri, larga 1,6 e alta 1,5, è costruita interamente in alluminio, può toccare la velocità massima di sessanta chilometri orari e ha un'autonomia di circa cinquanta chilometri.

Alla cerimonia ufficiale di presentazione della vettura, cerimonia officiata dal professor Venansius Baryamureeba, rettore dell'Università, ha partecipato anche Tickodri-Togboa, vice Ministro delle Finanze del Paese africano, che ha lodato il lavoro svolto dagli studenti e dai docenti dell'ateneo che hanno permesso questo storico risultato per l'Uganda.







